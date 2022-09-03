Arapgir ilçesi Boğazlı Mahallesi'nde 1 Eylül Perşembe günü 17.00 sularından ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldıktan sonra kendinden bir daha haber alınmayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Çağatay Topal'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgede jandarma, AFAD ve vatandaşların katımlarıyla geniş çaplı arama çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalarda kayıp çocuk 40 saat sonra evine 5 kilo metre uzaktaki Günyüzü Mahallesi Çiflik Mezrası mevkiinde dere yatağında bitkin halde bulundu.

Kaynak: İHA

Arapgir, Malatya, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da kayıp genç, 40 saat sonra bulundu - Son Dakika

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