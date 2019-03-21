Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi.
48 dakika önce
IHAAW090149-GEN/21-03-2019- Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
IHAAW090149-GEN/21-03-2019
- Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.03.2019 09: 01: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:07 Kaynak: İHA
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