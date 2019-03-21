Son Dakika Haberleri: Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi.

Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi.

48 dakika önce

IHAAW090149-GEN/21-03-2019- Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW090149-GEN/21-03-2019

- Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.03.2019 09: 01: 49 TSI
NNNN - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:07 Kaynak: İHA

Arguvan, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Son Dakika! Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi İlluminati Tarikatı Emlak Kralına Kancayı Taktı! Memur ve Memur Emeklisinin Gözü Ek Göstergede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:55:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]