Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda kuru kayısı hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait kamyonette arama yapan ekipler, 100 kilogram kuru kayısı ele geçirdi. Ele geçirilen kayısılar sahiplerine teslim edilirken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayısı hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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