Kayısı hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Kayısı hırsızları tutuklandı

12.08.2022 15:51
Kayısı hırsızları tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısı hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısı hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda kuru kayısı hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait kamyonette arama yapan ekipler, 100 kilogram kuru kayısı ele geçirdi. Ele geçirilen kayısılar sahiplerine teslim edilirken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayısı hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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