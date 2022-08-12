Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

12.08.2022 17:53
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde kardeşi tarafından ölü bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde kardeşi tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde saat 14.30 sularında Taceddin-i Veli Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 63 yaşındaki Hasan Gül'e yemek getiren ağabeyi, ikametin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Hasan Gül'ü çekyatta hareketsiz bir şekilde yatarken bulan kardeşin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Gül'ün cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol imzalandı Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol imzalandı İnönü Üniversitesi'nden aşure ikramı İnönü Üniversitesi'nden aşure ikramı
Kaynak: İHA

Hasan Gül, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Nebati, TÜİK'in sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:41 Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 17:53:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement