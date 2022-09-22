Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu

22.09.2022 11:08
Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Orduzu Mahallesi'nde süt üretimi yapan Engin İpekten'in kiraladığı ahıra dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol eden İpekten, 5 büyükbaş hayvanının telef olması üzerine durumu yetkililere haber verdi.

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.

Engin İpekten, AA muhabirine, daha önce lokanta sektöründe çalıştığını, 10 ay önce büyükbaş hayvanları satın alarak süt üretimine başladığını anlattı.

Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan İpekten, "Ben burada kiracıyım. Hayvanlarımdan 4'ü gebeydi. Tek geçim kaynağım buydu. Tüm sermayem gitti. Canımız sağ çok şükür. Başvurumu yaptım. Destek verilirse evimi geçindirmek için bir şeyler yapacağım." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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