Görüntülerde, yoldan çıkan otomobilin üst geçidin ayağına çarpması, kazayı gören bir vatandaşın yardım için olay yerine doğru koşması yer alıyor.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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