Sandıkkaya Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde oturan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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