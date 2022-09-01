Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

01.09.2022 10:50
Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Kaya (63) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Gökçeören Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

YORUMLAR
500
Düğün dönüşü korkunç kaza! Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Düğün dönüşü korkunç kaza! Kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 yaralı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 yaralı
Kaynak: AA

Mustafa Kaya, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
08:52 Beşiktaş, aradığı stoperi Finlandiya'da buldu! 28 yaşındaki Paulo Ricardo ile her konuda anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 10:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement