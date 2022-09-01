Eski muhtar traktör kazasında öldü - Son Dakika
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Eski muhtar traktör kazasında öldü

01.09.2022 11:07
Eski muhtar traktör kazasında öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde eski muhtar Mustafa Kaya, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde eski muhtar Mustafa Kaya, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende İlçesi Gökçeören mevkiinde meydana geldi. Eski muhtar Mustafa Kaya'nın (63) kullandığı traktör, bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu sürücü Kaya, traktörün altında kalarak vefat etti.

Adli Tıp Kurumu'na götürülüp otopsi yapılan Kaya, Gökçeören kırsal mahalle mezarlığında defnedildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Kaya, Malatya, Darende, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski muhtar traktör kazasında öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski muhtar traktör kazasında öldü - Son Dakika
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