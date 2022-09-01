Edinilen bilgiye göre kaza, Darende İlçesi Gökçeören mevkiinde meydana geldi. Eski muhtar Mustafa Kaya'nın (63) kullandığı traktör, bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu sürücü Kaya, traktörün altında kalarak vefat etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Kaya, Malatya, Darende, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eski muhtar traktör kazasında öldü - Son Dakika

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