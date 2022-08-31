Darende ilçesinde kekik ve keven balında hasat zamanı - Son Dakika
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Darende ilçesinde kekik ve keven balında hasat zamanı

31.08.2022 11:52
Darende ilçesinde kekik ve keven balında hasat zamanı

Malatya'nın Darende ilçesinde hasadı tamamlanan kekik ve keven balında üreticiler verimden memnun.İlçede arıcılık yapan Sabit Berçin, AA muhabirine kekik ve keven balı rekoltesinin bu yıl artış gösterdiğini söyledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde hasadı tamamlanan kekik ve keven balında üreticiler verimden memnun.

İlçede arıcılık yapan Sabit Berçin, AA muhabirine kekik ve keven balı rekoltesinin bu yıl artış gösterdiğini söyledi.

Darende'nin yetişen kekik türü bakımından zengin olduğunu anlatan Berçin, "Bölgemizde 16 çeşit kekik florası mevcut. Mevsimin de iyi gitmesiyle bu yıl bal rekoltesinde muazzam bir artış oldu. Üretici arkadaşlarımızın tamamı memnun ve bereketli bir yıl olduğu için dua ediyor." dedi.

Geçmiş yıllara göre kovan başına bal veriminin arttığını belirten Berçin, şunları kaydetti:

"Arıcı arkadaşlarımız 2022 yılı kekik balı hasadını tamamladı. İlk verilerimize göre kovan başı verim ortalama 17 kilogram oldu. Geride kalan son 5 yıla bakıldığında bu sezonki verim, herkesi memnun etti. Geçen yıl ilçe genelinde 2 ton civarında kekik ve keven balı üretimi yapıldı. Bu yıl ise 5 ton seviyesinde rekolte bekliyoruz."

Vatandaşların sofralık kekik balına ilgi gösterdiğini aktaran Berçin, "Balımız lezzet ve kokusu ile ülkemizde çok özel bir bal. Özellikle çıta ve süzme şeklinde tüketilen balımızı, yurtiçi ve yurtdışına gönderiyoruz. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talepte bir sıkıntı yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darende ilçesinde kekik ve keven balında hasat zamanı - Son Dakika

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