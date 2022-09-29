Darende'de İtfaiye Haftası kutlandı - Son Dakika
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Darende'de İtfaiye Haftası kutlandı

29.09.2022 10:48
Darende'de İtfaiye Haftası kutlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında ilk ve ana okullarında öğrencilerle bir araya geldi.

Malatya'nın Darende ilçesinde İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında ilk ve ana okullarında öğrencilerle bir araya geldi.

İtfaiye Amirliğine bağlı 3 kişilik ekip, ilçe merkezi ve kırsaldaki okulları itfaiye aracıyla ziyaret ederek, yangın konusunda uyarıların yer aldığı broşürleri öğrencilere dağıtarak boyama kitabı hediye etti.

İstasyon Amiri Seyfullah Karcı, İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilere acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda temel bilgiler verdiklerini söyledi.

Yangın konusunda çocukların bilgi sahibi olması için düzenli olarak bu tarz etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydeden Karcı, "Çocuklara çeşitli hediyeler vererek itfaiyenin ne iş yaptığını ve neden böyle giyindiğimizi anlatıyoruz. Onlara, yangın gördüklerinde acil şekilde 112'yi aramaları gerektiğini söyleyerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Verdiğimiz bilgilerin kalıcı olması için de eğlenceli çeşitli materyaller dağıtıp hediyeler veriyoruz." dedi.

İtfaiye aracının da tanıtıldığı ziyaretlerde, öğrenciler itfaiye hortumu da kullandı.

Okul idareleri de itfaiye ekiplerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Malatya, Darende, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darende'de İtfaiye Haftası kutlandı - Son Dakika

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