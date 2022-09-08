R.A. (34) idaresindeki 72 ABE 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İlçe Müftülüğü önünde servise binmek üzere olan hafızlık eğitimi alan öğrencilere ve park halindeki 3 araca çarptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da servise binerken otomobilin çarptığı hafızlık eğitimi alan 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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