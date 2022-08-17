YKS'de Darende birincisi olan Begüm, tıp fakültesi hayaline kavuştu

Malatya'nın Darende ilçesinde Özel Hacı Naciye Ateş Okulları'nda öğrenimini tamamlayan Begüm Kurtoğlu, girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 5000'incisi olarak hayalini kurduğu tıp fakültesine yerleşti.

Sınavda ilçe birincisi olan Kurtoğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Begüm Kurtoğlu, AA muhabirine, günde en az 8 saat çalışarak YKS'ye hazırlandığını, başarısının sırrının sistemli çalışmak ve emek vermek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerinden ve ailesinden büyük destek gördüğünü dile getiren Kurtoğlu, ortaokuldayken düzenlenen bir tiyatro etkinliğinde kendisine verilen doktor rolünü oynadıktan sonra tıp okuma hayali kurduğunu ve bugün o amacına ulaştığı dile getirdi.

Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda tuşlu telefon kullandım. Sosyal medya hesabı açmadım. Birçok konuda arkadaşlarıma göre fedakarlık yaptım. Zorlu ve yorucu bir dönemi geride bırakırken geriye dönüp baktığımda gerçekten çok büyük bir emek var. Elde ettiğim derece ve kazandığım üniversite hiç kolay olmadı. Şimdi ailemden ve okulumdan ayrılacağım için buruk bir sevinç olsa da hayatımda yeni bir sayfa açacağım için ayrıca çok heyecanlıyım. İnşallah bu başarımı üniversitede de sürdürüp iyi bir doktor olmak istiyorum. Cennet ülkemin güzel insanlarına şifa olmayı şimdiden çok istiyorum. Annem de Gazi Üniversitesi mezunu, bunun için de ayrıca çok mutluyum."

Baba Gazi Kurtoğlu da kızının tıp fakültesini kazanmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız. Mezun olup ülkesine, milletine ve biz ailesine hayırlı bir evlat olmasını diliyorum." dedi.

Okul Müdürü Şaban Yılmaz, başarısından dolayı Begüm ve ailesini tebrik ederek, "İlçemizin birincisi olan öğrencimizle gurur duyuyoruz. Örnek ve başarılı bir eğitim hayatını tıpla taçlandırarak bizleri çok mutlu etti. Örnek insan yetiştirmek misyonumuzla verdiğimiz eğitimin böyle güzel sonuçlarını görmek bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 2022 mezunlardan 21, 2021 mezunlarından da 20 olmak üzere toplam 41 öğrencilerinin üniversitelere yerleştiğini kaydetti.