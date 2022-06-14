Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı

Malatya Büyükşehir ve Darende belediyelerinden ekipler, iş makineleri ile yol üzerindeki kum, çakıl ve kaya parçalarını temizleyerek mahsur kalan aileyi kurtardı.

Günpınar, Beybağı ve Hacılar mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, park halindeki araçlar taşkından etkilendi.

Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)

Kaynak: AA

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