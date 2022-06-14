Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı - Son Dakika
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Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı

14.06.2022 21:21

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak sonucu meydana gelen taşkında mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak sonucu meydana gelen taşkında mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Darende arasında ulaşımı sağlayan yol, bir saat araç trafiğine kapatıldı.

Günpınar, Beybağı ve Hacılar mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, park halindeki araçlar taşkından etkilendi.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi.

İlçe kırsalındaki Hacılar Mahallesi yolu bir saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle 3 kişilik ailenin bulunduğu araç çamura saplandı.

Malatya Büyükşehir ve Darende belediyelerinden ekipler, iş makineleri ile yol üzerindeki kum, çakıl ve kaya parçalarını temizleyerek mahsur kalan aileyi kurtardı.

Derenin taşması sonucu evlerinin çevresini su basan yaşlı çift itfaiye ekiplerince pencereden çıkarıldı.

Taşkın sebebiyle bazı sebze bahçeleri zarar gördü, kayısı bahçelerine su, taş ve kum doldu.

Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı
Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı
Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı
Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı
Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı
Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı
Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı
Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı
Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darende ilçesinde sağanak su taşkınına yol açtı - Son Dakika

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