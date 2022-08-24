Her iki araçta da yangın çıkan kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan anne Seyhan , çocukları Efe ve Elif Yavuz yaralandı.

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Yavuz, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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