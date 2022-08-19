Resim merakı gelir kapısı oldu - Son Dakika
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Resim merakı gelir kapısı oldu

19.08.2022 14:32
Resim merakı gelir kapısı oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Hatice Kübra Çetin (18), yaptığı karakalem resimleri sosyal medyadan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Hatice Kübra Çetin (18), yaptığı karakalem resimleri sosyal medyadan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Çetin, AA muhabirine, öğretmenine kızarak başladığı resme ilgisinin her geçen gün arttığını, sonradan yeteneğini keşfettiğini söyledi.

Ailesinin de desteğiyle evdeki kısıtlı ortamında çizimlerini sürdürdüğünü anlatan Çetin, resimlerde daha çok portre üzerine yoğunlaştığını ve bunu da ağabeyine borçlu olduğunu vurguladı.

Çetin, karakalemi ve fırçayı akademik anlamda daha ileriye taşıyıp dijitalle buluşturmak istediğini anlatarak, ileride ismini resim alanında duyurmak istediğini aktardı.

Şuan daha çok karakalem ve yağlı boya üzerine çalışmayı sevdiğini kaydeden Çetin, "Tabii ki bütün farklı teknikleri çalışarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi Malatya'ya her gün kursa gidip geliyorum. İnşallah sonbaharda güzel sanatlar fakültesinin sınavlarına gireceğim. Şuan için tek hedefim üniversite okumak ve güzel bir kariyer yapmak." diye konuştu.

Çetin, yaptığı resimleri sosyal medyadan sattığını, isteğe göre de karakalem çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

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