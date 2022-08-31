Göreve başlayan Çetinkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu belirterek, "20 Kasım 2018'deki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına yönelik kura çekimi ile ilk görev yerim Kahramanmaraş'a atandım. Buradaki görev süremin tamamlanmasının ardından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışma kapsamında Darende'ye tayin oldum. Burada insanları güler yüzlü, cana yakın ve sıcakkanlı olarak gördüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Darende'de Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya göreve başladı - Son Dakika

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