Malatya'nın depremden etkilenen bölgelerinin çehresi değişiyor - Son Dakika

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Malatya'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere yeni yapılan konutlar kentin çehresini değiştiriyor.

Geçen yıl yaşanan depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi. Depremde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 62 bin 31 binada yapılan incelemede 232 bin 3 bağımsız bölümde hasar tespit edilirken bunlardan 6 bin 368'i ağır hasarlı konut olarak belirlendi.

Bugüne kadar ağır hasarlı binalardan 2 bin 400'ünün yıkımının gerçekleştirildiği Malatya'da, yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentte depremzedeler için 5 bin 24 konutun yapımı ihale edildi, inşaatına başlanan 3 bin 815'inden tamamlanan 309'u Kale, 208'i Pütürge'de hak sahiplerine teslim edildi.

Kırsalda yaşayan ve hayvancılık yapan depremzedeler için de köy tipi konutlar yapıldı. Bu kapsamda Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Arguvan ilçelerinde 1555 köy evi ihale edildi. Söz konusu konutlardan 630'unun yapımına başlanırken 7'si teslim edildi, 137 konut ise teslim aşamasına geldi.

Bu arada depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelerin yanında hissetmesini sağladı. Acil yardım kapsamında şu ana kadar 4 bin 902 kişiye 28 milyon 153 bin lira nakdi yardım yapılan kentte, depremde evleri zarar görenlere 3 milyon 169 bin lira da eşya yardımında bulunuldu.

"Yoğun bir çalışma içerisindeyiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu belirterek Malatya'nın da riskli kentler arasında yer aldığını anımsattı.

Gürkan, 24 Ocak 2020'deki depremin Malatya'yı da etkilediğini, 4'ü Malatya'dan olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda konutun ise hasar gördüğünü hatırlattı.

Depremin hemen ardından yetkili birimlerle koordineli çalıştıkların aktaran Gürkan, deprem bölgesine tüm ekiplerini sevk ederek çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.

Gürkan, depremin ardından kentte hasarlı konutların belirlenmesi konusunda çalışma yürüterek buralara neler yapılabileceğini planladıklarını kaydetti.

Deprem konutlarının yapılacağı yerler konusunda yoğun çalışma yürüttüklerini dile getiren Gürkan şöyle devam etti:

"Deprem konutlarının yapılacağı uydu merkezlerinin oluşturulması konusunda yoğun çalışma yapıldı. Örneğin Gelincik tepesi mevkisinin bu anlamda uygun olması nedeniyle oranın yol ve altyapı çalışmalarının yürütülmesi noktasında çalışma yürüttük. Şu an orada 2 binin üzerinde konut yapıldı ve yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecek.

Bunun gibi Kale, Pütürge, Doğanyol ilçelerinde de deprem konutları yapıldı ve depremzedelere dağıtımına başlandı. Kentte 5 binin üzerinde deprem konutu yapımı devam ediyor. Depremden zarar gören vatandaşlarımızı sıcak, modern şekilde barınabilecek konutlara kavuşması noktasında bir taraftan Cumhurbaşkanımız bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir taraftan da yerelden bizler yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 'uydu kent' diye tabir ettiğimiz Gelincik tepesi mevkisinin yolunun açılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli kamulaştırma çalışmalarını tamamladık. Yakın bir süre sonra buranın şehirle bağlantısının sağlanması geçekleştirilecek. Çalışmalarımızda bize destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, hükümetimize ve Kızılayımıza teşekkür ediyoruz."

"Kamulaştırmaya bizzat sırt verdik"

Başkan Gürkan, kentte depreme hazırlık noktasında çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Bundan sonraki süreçte depremden korkmak yerine depreme dayanıklı evlerin yapılmasını yetkililer gibi bizler de her platformda vurguluyoruz. Ancak bu noktada maalesef mesafe almakta biraz ağır hareket ediyoruz gibi. Bu konuda özellikle kentsel dönüşüm noktasında uzun süredir devam eden Kernek Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, belediye olarak gerekli kamulaştırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yaptık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde olmasına rağmen kamulaştırmaya bizzat sırt vererek, 40 milyon liraya yakın bir kamulaştırma bedeli ödeyerek oradaki dönüşümün yapılması noktasında çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Gürkan, kentsel dönüşüm konusunun bütüncül bir planla yapılması gerektiğini, bu plana da özel müteşebbisin de dahil edilerek lokal uygulamalarla bütünlüğün entegre edilmesinin daha iyi olacağını bildirdi.

Depreme karşı herkesin kendince önlemini alması gerektiğini belirten Gürkan, "Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse bizler yerel anlamda gerekli tedbirleri alıyoruz.

Herkes depreme dayanıklı konutların yapılması noktasında azami titizlik göstermeli. Temennimiz depremin olmaması ancak bu süreçte bina ve yapı formatında eksiklerimizi bir an önce gidermeliyiz. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.