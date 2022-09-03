Malatya'da silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

03.09.2022 20:08
Malatya'da silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında silahla başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında silahla başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Sürgü Mahallesi'ne bağlı Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos'ta başından vurulmuş halde bulunan Sevda Evli (39), tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Evli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos'ta bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, Sevda Evli'nin başından silahla yaralandığı belirlenmişti.

Olaya ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
Malatya Gazeteciler Cemiyeti kurucusu Karaduman mezarı başında anıldı Malatya Gazeteciler Cemiyeti kurucusu Karaduman mezarı başında anıldı Malatya Şeker Fabrikası'nda yeni sezon pancar alım sezonu başladı Malatya Şeker Fabrikası'nda yeni sezon pancar alım sezonu başladı
Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
19:55 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 20:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement