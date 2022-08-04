Olay, Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Kapıdere kırsalında kardeşi ile birlikte hayvan otlatan Fadime Nur Evin (16) dengesini kaybederek 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı. Genç kızın kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede intikal eden ekipler zorlu bir uğraşın ardından ulaştıkları genç kızı bulunduğu yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika

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