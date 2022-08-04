Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı

04.08.2022 18:49
Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre uçurumdan aşığı yuvarlanan 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre uçurumdan aşığı yuvarlanan 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Kapıdere kırsalında kardeşi ile birlikte hayvan otlatan Fadime Nur Evin (16) dengesini kaybederek 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı. Genç kızın kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede intikal eden ekipler zorlu bir uğraşın ardından ulaştıkları genç kızı bulunduğu yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 3 yaralı Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 3 yaralı
Kaynak: İHA

Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 18:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement