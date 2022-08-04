Malatya'da kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı

04.08.2022 21:15
Malatya'da kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Örencik Mahallesi'nde iddiaya göre hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen F.N.E, (15) ağır yaralandı.

F. N.E'nin kardeşi 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine giden jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri F. N.E'yi düştüğü yerden kurtardı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.N.E'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı
Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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