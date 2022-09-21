Malatya'daki barajlara 50 bin balık yavrusu bırakıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü ve Polat barajlarına 50 bin sazan balığı yavru su salındı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında balık bırakma faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmet Çılgın'ın da katıldığı etkinlikle Sürgü Barajı'na 30 bin, Polat Barajı'na da 20 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.