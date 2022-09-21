Malatya'daki barajlara 50 bin balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Malatya'daki barajlara 50 bin balık yavrusu bırakıldı

21.09.2022 16:26
Malatya'daki barajlara 50 bin balık yavrusu bırakıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü ve Polat barajlarına 50 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü ve Polat barajlarına 50 bin sazan balığı yavru su salındı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında balık bırakma faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmet Çılgın'ın da katıldığı etkinlikle Sürgü Barajı'na 30 bin, Polat Barajı'na da 20 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki barajlara 50 bin balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'daki barajlara 50 bin balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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