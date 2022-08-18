Doğanşehir'de hayvan yetiştiricilerine gölgelik ve sıvat dağıtıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki hayvan yetiştiricilerine gölgelik ve sıvat dağıtımı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önündeki dağıtım töreninde konuşan Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, üreticilere bol, bereketli kazanç temennilerinde bulunarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılgın da ilçede hayvancılığı geliştirmek, hayvan refahını arttırmak, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2021 yılında 12 hayvan sahibine 30 metal sıvat, 2022 yılında 35 hayvan sahibine 61 metal sıvat ve 9 mahallenin yaylalarına 23 beton sıvat dağıtımı yapıldığını belirtti.

Çılgın, bugün de 180 metrekare hayvan gölgeliği ve 20 metal sıvatın üreticilerin hizmetine sunulduğuna işaret ederek, "İhtiyaç olan yerlere sıvat dağıtımı önümüzdeki günlerde de devam edecek." ifadesini kullandı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, İlçe Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık ve hayvan yetiştiricileri katıldı.