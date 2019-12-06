Son Dakika Haberleri: Malatya'nın Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde eğitime kar engeli
Son Dakika Güncel Malatya'nın Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin tamamı ile Akçadağ ilçelerinin bazı mahallelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Malatya'nın Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde eğitime kar engeli, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin tamamı ile Akçadağ ilçelerinin bazı mahallelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanşehir ilçesindeki okulların tamamının tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, Akçadağ ilçesinde ise Kozluca, Kürecik, Esenbey ve Levent mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise eğitime ara verilmesinin yanı sıra hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Doğanşehir, Malatya, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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