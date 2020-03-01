Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremde ağır hasar gören su deposu yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremde ağır hasar gören su deposu yıkıldı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremde ağır hasar gören su deposu yıkıldı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören su deposu kontrollü şekilde yıkıldı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremde ağır hasar gören su deposu yıkıldı, System.String[]

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören su deposu kontrollü şekilde yıkıldı.

Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'ndeki su deposu, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 24 Ocak'ta meydana gelen depremde zarar gördü.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından sevk edilen iş makineleri ile su deposu yıkıldı.

Öte yandan ilçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği ifade edildi.

Doğanyol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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