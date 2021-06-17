Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatyalı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın davetiyle seçim sürecinde verdiği sözü tutarak Malatya'ya gitti. Havaalanından itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan İmamoğlu, Battalgazi'deki CHP Malatya İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

İmamoğlu'na gezisinde, Ağbaba ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Gürsel Erol, Polat Şaroğlu ile CHP PM üyesi Eren Erdem ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de eşlik etti.

"İMAMOĞLU, SADECE İSTANBUL'A DEĞİL TÜRKİYE'YE UMUT OLDU"

Ziyareti için İmamoğlu'na teşekkür eden Veli Ağbaba, "O, İstanbul seçimlerini kazanarak, İstanbul'da Millet İttifakı'nın bayrağını dikerek; sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye umut oldu. Verdiği mesaj açıktı: 'Türkiye, birden büyüktür. Türkiye, bir kişiden ibaret değildir' dedi. Şimdi de her türlü baskıya rağmen, boyun eğmeyerek, diz çökmeyerek 16 milyonluk İstanbul'a ayırmadan hizmet ediyor. Seçimlerde verdiği sözü yerine getirip aramızda olan Ekrem İmamoğlu'na Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"ALLAH'INA KURBAN MALATYA"

Ağbaba'nın ardından konuşan Ekrem İmamoğlu ise alanda toplanan Malatyalıları, "Allah'ına kurban Malatya" sözleriyle selamladı. Yarın Gaziantep'te olacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Gaziantep'te, 3 gün Türkiye'nin yerel yönetimler değişimine nasıl imza attığımızı ve nasıl güçlü bir yol yürüyeceğimizi, çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde konuşacağız" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında, her ikisi de Malatyalı olan merhum Cumhurbaşkanları İsmet İnönü ve Turgut Özal'ı anan İmamoğlu, AK Parti'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın kendisini aradığını, il dışında olduğunu aktardığını ve kendisine "Hoş geldiniz" dediğini paylaştı. İmamoğlu, "Sayın Gürkan burada olmadığı için buluşamıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.