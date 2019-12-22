Malatya'nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları - Son Dakika
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Malatya'nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları

6 saat önce

Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, beraberindeki heyetle birlikte, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Malatya'nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları, System.String[]

Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, beraberindeki heyetle birlikte, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede, Malatya'nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları ile şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte şehre artı değer katılması görüşüldü.


Yapılan görüşmede konuşan Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, "Memleketimizin kültürel ve ekonomik alanlarda kalkınması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ve projelendirmeler şehrimizin marka değerini yükseltiyor ve cazibesini arttırıyor. Şehrimizde başlatılan gastronomi ve turizm çalışmaları en kısa sürede herkes tarafından beğenilen sonuçlar vereceğine inanıyoruz" diyerek, bu manada Büyükşehir Belediyesi ile de paydaş olarak çalışacaklarını vurguladı.


Ziyaretten memnuniyetini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Malatya kültürünü ve tarihi lezzetlerini temsil eden şehrimizin değerli esnafı bu görevi layığıyla üstlenmiştir" diyerek, bu konuda duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Malatya'nın kendine has bir medeniyetinin olduğunu belirten Selahattin Gürkan, Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri Malatya'nın kendine has özellikleri ile planlamalar yapılması gerektiğini vurguladı.


Başkan Gürkan, Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş'un iş birliği içerisinde Malatya'nın Gastronomive Turizmini kalkındıracak projeleri birlikte icra edelim teklifine olumlu cevap verdi.


Ziyarette, Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan'ıa tablo hediye etti. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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