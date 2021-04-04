Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı

04.04.2021 15:46
Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile birlikte yapılacak önemli yatırımlardan Yeni Şire Pazarı, İnderesi Tabiat Parkı içerisine yapılacak olan Gençlik Kamp Merkezi, 100.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile birlikte yapılacak önemli yatırımlardan Yeni Şire Pazarı, İnderesi Tabiat Parkı içerisine yapılacak olan Gençlik Kamp Merkezi, 100. Yıl Parkı ve Altay Kışlası yanında yapılacak olan Yeni Sanayi Sitesi'nin sunumları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi mimarları tarafından AYKOME Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sunuma, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Mimarlar Odası'ndan Osman Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Erdem, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, mimar ve mühendisler katıldı.

"Malatya için çok önemli bir proje, başkanımıza teşekkür ediyorum"

Projelerle ilgili çok güzel bir toplantı olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza Malatya'nın uzun yıllardır ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getirdiğimiz Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı ile ilgili hummalı çalışmalarından ve konunun artık ihale aşamasına gelmesinden dolayı üreticilerimiz ve üyelerimiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde de temellerini atarak projenin tamamlanacağı noktaya da hep birlikte geleceğiz. Malatya için, bölge ekonomisi ve ülke ekonomisi için çok önemli olan bugün dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80'nini karşılayan bir Malatya için bu projeler çok elzem ve önemli projelerdir. Tekrar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bakanımıza yakinen ilgilendiği için projelerimizin en önemli paydaşlarından olan FKA Genel Sekreterimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyükşehir belediyemizin şire pazarı projelerine katkı sunuyoruz"

Çok güzel bir proje hazırlandığını belirten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, "FKA 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında Şire Pazarı gerçekten çok büyük bir projenin belirli ortak olanlarının yapılmasına yönelik olarak katkı sunuyoruz. İlimiz için çok önemli bir proje. Belediyemiz gerçekten çok güzel, kapsamlı ve bütün yönlerinin düşünüldüğü bir proje hazırlamış. Burada tüm katılımcılar kendi fikirlerini de beyan ettiler. Bizlerde Ajans olarak özellikle proje kapsamında gerçekleşecek ortak olanların iyi planlandığını gördük. Değerli Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Projelerimizle ilgili paydaşlarımızın fikir ve görüşlerini aldık"

Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bugün Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Yeni Sanayi Sitesi, İnderesi Tabiat Parkı içerisine yapılacak olan Kamp Merkezi ve ayrıca 300 dönümlük 100. Yıl Parkıyla ilgili arkadaşlarımız gerekli sunumları yaptılar. Çalışmalarla ilgili olarak burada hazır olan arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirme gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın fikir ve görüşlerini aldık. Şire Pazarımız ve Buğday Pazarımızın ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Şehrimizin doğusunda yer alan 3 bin 100 dönüm alan üzerine kurulan İnderesi Tabiat Parkı içerisinde 250 kişinin Gençlik Kamp Merkezi'nin ihale sürecini başlattık. Ayrıca şehrimizin batısında 300 dönümlük bir alanda 100. Yıl Parkının yapılması ve bu parkımızı vatandaşlarımızın her türden ihtiyacını karşılayabileceği bir park konseptinde yapıyoruz. İsteyen vatandaşımız burada kitap okuyabilecek, isteyen resim, isteyen müzik yapabilecek. Malatya'mızın en büyük yarayan kanalarından biri olan mevcut sanayi sitelerinin yetersiz oluşundan dolayı yaklaşık 3 bin dönümlük bir alanda yapılan planlamalar neticesinde Altay Kışlası içerisinde tahsisini yaptığımız ve bunun karşılığında Askeri gazinoların, yatakhanelerin, yemekhanelerin ve misafirhaneleri Belediyemiz tarafından yapılmakta. Yeni Sanayi Sitesi alanında 2 bin 400 işyerinin yapımı noktasındaki sunumu da yine hep birlikte izledik. Bu alanda yapılacak olan işyerlerinin en küçüğü 112 metre, en büyüğü ise 1350 metre olacak şekilde planlamalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili olarak da paydaşlarımızın fikir ve görüşleri alındıktan sonra ihale sürecinin başlatılması noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum" dedi.

"Başkanımız katılımcı belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyor"

Hizmet ve yatırımlarda katılımcı belediyecilik örneğinin sergilenmesinin çok önemli olduğunu belirten AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Katılımcı Belediyecilik örneği göstererek şehrin bütün paydaşları ile birlikte yol alması, toplumun Malatya halkının geniş kesimlerin görüşlerini alarak yola devam etmesi katılımcı Belediye noktasında önemli. Başkanımıza da bu duruşu ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir şehrin ekonomisini geliştirmek ve kalkındırmak çok önemlidir. Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra özellikle şehrin ekonomisini geliştirme noktasında özellikle Malatya bir yandan sanayi kenti olma hüviyetini 6. Bölge teşvikleriyle artırırken bir yandan da tarım kenti olma hüviyetini de geliştirmekte. Tarım ticareti için önemli hususlardan biri Malatya'da kayısı çok önemli. Kayısının değerini artırılmasında da Lisanslı Depolar çok önemli. Bir tanesi faaliyet geçti bir tanesi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve kısa süre içerisinde faaliyete geçek. Hemen onun yanında adeta bir kayısı adası haleni gelecek yılların sorunu olan Şire Pazarının yeni yerine taşınması noktasında Başkanımız elini taşın altına koyarak diğer paydaşlarla birlikte hareket ederek biraz önce sunumda da gördük güzel bir proje olmuş. Bu projenin hayata geçmesi ile beraber kayısı ticaretinin daha farklı bir boyutunu görmüş olacağız. Borsamız, üreticilerimiz daha işlevsel ve daha rahat mekanlarda çalışmış olacak. Dükanlarıyla, ofisleriyle, kongre merkezleriyle çok güzel bir mekan haline geliyor. Yine hemen yanı başında önemli olarak gördüğümüz tarım ticaretinde Buğday Pazarımızın yeni yerine taşınması ve o alanın daha işlevsel hale gelmesi önemli" ifadelerini kullandı.

"Malatya'nın gelecek yüzyıllarına etki eden projeler yapılıyor"

Malatya'nın gelişiminde belki yüzyıllarına etki edecek bu projelerden önemsedikleri Küçük Sanayi Sitesinin taşınması projesi olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, "Malatya bu anlamda pilot ildi ve bunun hayata geçirilmesi noktasında Altay Kışlasından alınan yere karşılığında yapılması gereken binaların Sayın Başkanımız ifade etti yapılmaya başlanması. Onun akabinde mülkiyet sorununun giderilerek planlamaların yapılması ve farklı büyüklüklerde 2 bin 400 işyerinin yapılacak olması çok önemli. Malatya esnafının bölgesi ile rekabet edecek hale gelmesi Türkiye'de rekabet edebilir duruma gelmesi çok önemli. Pandemi salgınının bütün hızıyla Dünya'yı etkisi altına aldığı bir dönemde ve Dünya ticaretinin küçüldüğü bir dönemde bu tür yatırımların yapılması gerçekten değerli ve önemli. Önemli olan yoklukta bu yatırımların yapılması. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl ki 'Durmak Yok Yola Devam' diyorsa Yerel Yönetimlerimizde durmak yok devam diyerek şehrin kalkınmasına önemli katkılar sunuyorlar. Seçilen alanda gerçekten önemli, kuzey çevre yolu, Sivas yolu ve kuşak yollarımızla kesişen bir noktada. İlimizin bu gelişmelerine paralel olarak sosyal yönünü de Sayın Başkanımız unutmuyor. Bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya'mıza yaklaşık 300 dönümlük geniş bir parkın kazandırılması. Bedağı Tabiat Parkı içerisindeki alana Gençlik Kamp Merkezinin yapılması o bölgenin gelişmesinde önemli rol oynayacak. Gençlerin buralarda kamp yapması ve yılın 12 ayı buraların işlevsel olması ilimizin tanıtımı açısından da çok önemli. 100. Yıl Parkının da sıradan bir park olmayacağını yapılan sunumlarda gördük. Millet Bahçesi içerisinde çok güzel bir kütüphane yapılıyor. İhalesi yapıldı inşaatına başlandı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. O alanın değerlendirilmesiyle Malatya kültürel yönden de okuyan, araştıran kimliğiyle yeninden ön plana çıkacağına inanıyorum. YİMPAŞ Belediyemiz elini taşın altına koyarak yıllarca atıl vaziyette kalıp bu alan için Bakanlığımızla iş birliği içerisinde oranın devrini alarak şehrimize kazandırılması da takdire şayan. Yapılanların daha yüzde birine değine bildik. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza başta Başkanımız olmak üzere bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirilen sonum sonrası katılımcılar projelerle ilgili görüş ve önerilerde bulundular. - MALATYA

Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı
Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı
Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Türkiye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi! Fenerbahçe teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw ile görüşmeler başlıyor Fenerbahçe teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw ile görüşmeler başlıyor Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı
Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı         
16:33
Dilsiz kağıt toplayıcısı, kaldığı iş hanında ölü olarak bulundu Dilsiz kağıt toplayıcısı, kaldığı iş hanında ölü olarak bulundu         
16:22
Faciadan dönüldü! Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu Faciadan dönüldü! Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu         
16:17
103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez 103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez         
15:45
Kullandığı kepçenin altında kalan operatör feci şekilde can verdi Kullandığı kepçenin altında kalan operatör feci şekilde can verdi         
15:25
Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor         
14:51
Barışma teklifini reddeden karısının boğazına bıçak dayadı Barışma teklifini reddeden karısının boğazına bıçak dayadı         
13:57
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Bu nasıl taksici? Polisin durdurduğu araçtan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu çıktı Bu nasıl taksici? Polisin durdurduğu araçtan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu çıktı         
09:09
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 17:08:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'nın geleceğine yön verecek projelerin sunumu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei