"Malatya'nın Gözdesi, Yeşilyurt'un İncisi Olacak" - Son Dakika

"Malatya'nın Gözdesi, Yeşilyurt'un İncisi Olacak"

16.04.2021 14:38

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin üçüncü etabındaki çalışmalar, Millet Bahçesi ve bölgede ilk kez Yeşilyurt'ta hizmete girecek olan Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesindeki yapım işlerini inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Türkülere konu olmuş, doğal zenginlikleri ve yeşil alanlarıyla etkileyici bir atmosfere sahip Beylerderesi, geleceğe dönük dev yatırımlarımızdan 'Beylerderesi Şehir Parkı' projemizle Malatya'nın gözdesi, Yeşilyurt'un incisi olacaktır." diye konuştu.

Beylerderesi'nin güçlü potansiyelini Malatya turizmine kazandırmak adına dev bir yatırımı gerçeğe dönüştüreceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesiyle Beylerderesi'ne farklı bir güzellik kazandıracaklarını söyledi.

Yeşilyurt'u müzeler kenti yapma yolunda başlattıkları yatırımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10 dönümlük alanda hizmete sunacakları Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinde yerlerini alan savaş uçakları ve tankların ardından rölyef uygulamaları, sergi alanları ve Malatyalı şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu sembolik şehitlik alanında çalışmaların devam ettiğini, top, tüfek, ok, yay, obüs ve mancınık gibi savaş aletlerinin de belirlenen yerlere yerleştirileceğini söyledi.

Beylerderesi'nde devam eden yatırımların tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini ifade edenYeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya ve Yeşilyurt'a yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıp, prestijli yatırımlarla bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm hayatını hareketlendireceklerini söyledi.

Beylerderesi Şehir Parkının Malatya'nın yeni gözde mekânı, Yeşilyurt'un ise incisi olacağını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Beylerderesi Şehir Parkı ve Millet Bahçesi ile Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinde ki son çalışmaları Meclis Üyelerimizle birlikte inceledik.1 milyon 350 bin metrekare alanda gerek sosyal donatılar ve tematik parklarıyla gerekse de yeşil alanlar, spor tesisleri, seyir terası, otoparklar, sosyal ve kültürel mekanlarıyla bölgenin en büyük sosyal yaşam alanına sahip Beylerderesi Şehir Parkımızın her etabı, farklı güzellikleriyle ön plana çıkacaktır. Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt'umuzda hizmete girecek olup, savaş uçakları ve tankların yanı sıra farklı objeler ve meteryallerin yer alacağı Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemiz, Yeşilyurt'umuzun turizm potansiyelinin hareketlenmesine katkı sunacaktır. Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde yer alan savaş aletlerinin yanı sıra rölyef uygulamaları, sergi alanları ve şehitlik alanlarını içerisine alacak olan bu müzemizi Yeşilyurt'a kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Müzemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimizin bölgede yaptığımız yatırımlardan yararlanmaları, doğal zenginliklerimizi yerinde yaşamaları içinde müzenin etrafındaki alanlara kafeterya, kamelya, sosyal donatılar, mescit ve lavaboları da ekleyeceğiz.Müze ve etrafındaki sosyal yaşam alanlarını teker teker toparlayarak en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz. Oldukça etkileyici ve güzel alanlara sahip olacak olan buradaki müzemiz hizmete girdiği zaman bölgemizi ziyaret edenlerin sayısında artış olacaktır. Beylerderesi'nde ki prestij seviyesi yüksek dev yatırımlarımızı teker teker tamamlıyoruz, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Burada tamamlanan alanları hizmete açıyoruz ve vatandaşlarımızda çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Projenin tamamı bittiği zaman Beylerderesi'nin muhteşem atmosferini, modern, kalıcı ve güçlü yatırımlarla ön plana çıkartacağız. Burası gelecekte Malatya'nın gözdesi, Yeşilyurt'umuzun incisi olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz buraya gelerek bir yandan sosyal alanlarda keyifli anlar yaşarken diğer taraftan hizmete sunacağımız müze alanımızdaki geçmişi yâd edip, zamanlarını daha faydalı geçirecekler.Bizlerde sabırsızlıkla bekliyoruz, ekiplerimizde sahada çok yoğun çalışıyorlar,emek verip alın teri döken tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. " diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi'nde devam eden yatırım alanlarını Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri Naci Şavata, Nebi Yiğit, Oktay Özevren ve Battal Tuncal'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte inceledi.

Malatya'nın Gözdesi, Yeşilyurt'un İncisi Olacak

Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Malatya'nın Gözdesi, Yeşilyurt'un İncisi Olacak' - Son Dakika


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