Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı - Son Dakika
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Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı

29.06.2022 22:26
Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı

AFAD, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 15 kilometre olarak tespit edildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremin saat 22.04'te meydana geldiğini ve derinliğinin 15 kilometre olduğunu duyurdu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan, merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak tespit edilen deprem, çevre illerden de hissedildi. 4.5 büyüklüğündeki deprem Sivas'ta da etkili oldu.

Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, Hekimhan'daki depremin büyüklüğüyle ilgili açıklama yaptı. AFAD'ın 4.5 olarak belirlediği depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak tespit etti.

Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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SON DAKİKA: Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı - Son Dakika
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