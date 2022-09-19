Hekimhan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programa, Hekimhan Kaymakamı Mücahit Zıvlak ve Belediye Başkanı Turan Karadağ ile diğer protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı. Hekimhan İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcı Mikail Kınık, gaziliğin önemini anlatan bir konuşma yaptı. Daha sonra katılımcılar şehitliği ziyaret ederek, dua etti.

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