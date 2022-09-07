Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

07.09.2022 20:38
Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aksütlü Mahallesi mevkisinde, S.E. idaresindeki 60 TC 272 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan S.E. ile G.E, hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hekimhan, İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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