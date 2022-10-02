Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
E.K. yönetimindeki 44 AR 232 plakalı otomobil, Hekimhan- Arguvan kara yolunun 2. kilometresinde M.Ç. idaresindeki 44 FZ 582 kamyonet ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.K, Z.Ç ve Zekine Takmaz yaralandı.
Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekine Takmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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