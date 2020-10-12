Malatya'nın her köşesi asfalt olacak - Son Dakika

Malatya'nın her köşesi asfalt olacak

12.10.2020 17:04
Malatya'nın her köşesi asfalt olacak, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi tarafından Kuyulu Mahallesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi tarafından Kuyulu Mahallesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı. Biten çalışmaları kontrol eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya'nın her köşesinin şantiyeye çevrildiğini belirttiler.

Malatya'nın en ücra noktalarına kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve alt yapı çalışmaları sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaların devam ettiği ve tamamlandığı yerleşim birimlerinde incelemelerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Kuyulu Mahallesi ziyaretinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve daire başkanları da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi'nin Kuyulu Mahallesi ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten mahalle muhtarı Seydi Kılıç, 3 - 4 senedir yapılmayan yolların Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yapıldığını belirterek yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

Gürkan, " Malatya'nın 85 Noktasında Asfalt Şantiyemiz Var "

Alt Yapı ve Üst Yapı çalışmalarının Malatya'nın her noktasında yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Sayın Bakanımız ile birlikte Kuyulu Mahallemizi ziyaret ettik. Muhtarımız ve mahalle sakinlerimize bizi sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz. Belediyemizin Yol ve Asfalt Daire Başkanlığı Malatya'mızın her köşesinde, her noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. Bugün için sadece on merkeze gittik ve buraların yolları bitmiş, yenileri başlamış ve alt yapısı başlamış. Malatya'nın 85 noktasında şuanda asfalt şantiyemiz var. Kuyulu mahallemizin de yollarını sıcak asfalt yaptık. Yaptığımız bu hizmetin Kuyulu mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha önce belirttiğimiz gibi iki yıl içerisinde Malatya'nın her köşesi asfalt olacak, Büyükşehir Belediyemize ait asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmayacak. Ayrıca susuz, kanalizasyonsuz ve atık suların akarsulara karıştığı bir durum söz konusu olmayacak. Bu anlamda da şuanda 12 adet arıtma tesisi ihalesi yapıldı. Batı kolektörünün de ihalesi yapıldı. Diğer alt yapı çalışmalarımızda bütün Malatya'da devam ediyor. Bu çalışmaların Malatya'mıza, ülkemize ve bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tüfenkçi, "Dönüşüme Büyükşehir ile Daha da Hız Vereceğiz"

Malatya'nın yaşadığı değişim ve dönüşümün Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla daha da hızlanacağını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise açıklamasında, " Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, arkadaşlarımız ve muhtarlarımız ile beraber Kuyulu mahallemizdeyiz. Kuyulu, Malatya'mızın gelişen, büyüyen ve değişen mahallelerimizden birisi. Malatya Büyükşehir Belediyemizin özellikle ana koridorları ve ulaşım akslarını asfaltlayarak bu gelişime ve değişime büyük bir katkı sunduğuna şahit olduk. Ayrıca Başkanımızın ifade ettiği gibi MASKİ'de burada yeni bir içme suyu projesi çalışması var. İnanıyorum ki Malatya'mız bu değişim ve dönüşüme Büyükşehir ile beraber daha da hız verecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere Yol ve Asfalt Daire Başkanımız Mehmet Mert'e teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Malatya'nın her köşesi asfalt olacak
Malatya'nın her köşesi asfalt olacak
Malatya'nın her köşesi asfalt olacak

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'nın her köşesi asfalt olacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin
Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı         
17:42
ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı         
17:11
Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı         
16:27
Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek         
15:57
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 18:11:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'nın her köşesi asfalt olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei