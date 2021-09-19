Malatya'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ve Doğanşehir ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Kale ilçesinde kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Jandarma Astsubay Çavuş Adem Polattimur, yurdun her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran kıymetli gazilere, bu güzel vatanı, şanlı bayrağı, bağımsızlık ve özgürlüğü borçlu olduklarını söyledi.

Törene Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir ilçesinde hükümet binası önünde Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Kaymakam Mehmet Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, kurum amirleri ve gazilerin katıldığı tören programının sonrasında Kılıç, gazi ve kurum amirlerini makamında kabul ederek gazilerin 19 Eylül Gazileri Günü'nü kutladı.

Kılıç daha sonra ilçeye bağlı Polat, Günedoğru ve Karaterzi mahallelerinde ikamet eden gazileri ziyaret etti.