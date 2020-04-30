Malatya'nın ilçelerine maske dağıtıldı - Son Dakika

Ekipler ilçe kaymakamlıkları ile ilçe belediyelerine, vatandaşlara dağıtılmak üzere maskeleri teslim ettiler. - MALATYA

Ekiplerin maske dağıtımında son durakları ilçe kaymakamlıkları ile ilçe belediyeleri oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Malatya genelinde vatandaşlara maske dağıtılması için 200 kişilik ekip ile mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak maskelerin evlere teslimini gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe kaymakamlıkları ile ilçe belediyelerine, vatandaşlara dağıtılmak üzere maskeleri teslim ettiler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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