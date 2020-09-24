Malatya'nın kaderi değişiyor - Son Dakika

Malatya'nın kaderi değişiyor

Malatya 1.OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapıldı.

Malatya'nın kaderi değişiyor, System.String[]

Malatya 1. OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapıldı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'nın kaderini değiştirecek 250 Milyon TL'lik projenin hayata geçmesi ile Malatya sanayisinin 30 yıldır çözülemeyen arıtma tesisi sorunu tarih oluyor" dedi.

Malatya 1.OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin yapım ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'ın başkanlığında yapılan ihaleye Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar da katıldı.

Toplam 5 firma teklif verdi

Yaklaşık maliyeti 250 Milyon TL olan proje için HNC İnşaat A.Ş., Artaş A.Ş., Esen İnş. A.Ş. ve Dirgün İnş. A.Ş. Ortaklığı, Yalçın Yapı LTD. ŞTİ. ve Sel-Tan İnş. A.Ş. Ortaklığı ile Mitaş İnş. A.Ş firmaları teklif verdi. 5 farklı teklifin sunulduğu ihale, komisyonun değerlendirmesi ve bakanlığın onayı ile sonuçlanacak.

"30 Yıldır çözülemeyen arıtma tesisi sorunu sona erecek

İhale sürecini yakından takip eden ve bir süredir Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda temas halinde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 250 milyon TL maliyetler yapılacak olan arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Malatya sanayisinin 30 yıldır çözülemeyen arıtma tesisi sorununun sona ereceğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımıza konuyu arz etmemizle süreç hızlandı"

Malatya sanayisinin kaderini değiştirecek olan projenin hayata geçiyor olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Ocak ayında yaşadığımız depremin ardından ilimiz Pütürge ilçesine teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza atık su arıtma tesisimizin depremden de zarar görerek işlevselliğini yitirdiğini iletmiş ve yardımını talep etmiştik. Afet sonrası oluşan buruk atmosferde konuya büyük bir hassasiyet gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonucu çalışmalar ivedilikle başlatılmıştı. Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir tempoyla üzerinde çalıştığımız Malatya 1.OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin görev süremiz içerisinde çözüme kavuşmasından ve bu dev projenin hayata geçmesine önayak olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

"Türkiye'nin en büyük ve teknolojik ikinci arıtma tesisi olacak"

Malatya 1.OSB Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve teknolojik ikinci arıtma tesisi olacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Yaklaşık 250 Milyon TL değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Günlük 80.000 m3 kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve teknolojik ikinci arıtma tesisi olacak. Tesisin tamamlanmasıyla Malatya'nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu'ndan teşekkür

Malatya sanayisi için bugüne kadar atılmış en önemli adım ve en büyük projesi olacak arıtma tesisinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'mızın ve sanayimizin kaderini değiştirecek olan bu dev projenin hayata geçmesinde katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Ramazan Yıldırım'a ve ihale komisyonuna Malatyalı hemşerilerim ve sanayicilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım. Malatya'mıza, sanayimize ve sanayicilerimize tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Türk Lirası, Malatya, Atıksu, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın kaderi değişiyor - Son Dakika Ekonomi


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