Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri - Son Dakika

Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri

17.03.2021 09:37

Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri 112 Ambulans Servisi'nin kadın kahramanları Malatya'da hastalara acil durumlarda müdahale edebilme adına adeta zamanla yarışan 112 ambulans servisinin kadın sürücüleri, hızlı müdahale ile hem hayat kurtarıyor hem de kadınların her işin...

Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri

112 Ambulans Servisi'nin kadın kahramanları

MALATYA - Malatya'da hastalara acil durumlarda müdahale edebilme adına adeta zamanla yarışan 112 ambulans servisinin kadın sürücüleri, hızlı müdahale ile hem hayat kurtarıyor hem de kadınların her işin üstesinden gelebileceğini gösteriyor.

Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görev alan kadın ambulans sürücüleri, yoğun trafiğe rağmen acil durumlarda ihtiyaç duyan herkese yetişmek için zamanla yarışıyor. Zorlu görevlerine rağmen başarıyla görevlerini sürdüren kadın ambulans şoförleri, yeri geldiğinde ambulans kullanıyor, yeri geldiğinde hasta taşıyor. Gelen anonsu duyar duymaz vakaya doğru hızla yol alan kadın sağlık personelleri, her vakaya kendi yakınlarıymış gibi gidiyor. Ambulans kullanmak için ileri düzey sürüş eğitimi de alan kadın kahramanların önündeki engeller ise genellikle yoğun trafik ve yanlış park edilmiş araçlar oluyor.

"Erkek sürücülerdeki hassasiyet bizlerde de var"

17 yıldır Malatya'da 112 Ambulans Servisinde çalışan Paramedik Ayşe Akgül ambulans sürücülüğünün yanı sıra hastalara da müdahale yapıyor. Kadın sürücü olarak karşılaştıkları sorunların başında trafik sorunu olduğunu ifade eden Akgül, tüm sürücülere de tavsiyede bulunarak ambulansı görmeleri durumunda fermuar sistemi dedikleri sağa ve sola doğru yer açmalarını istiyor.

Bu şekilde hastalarını daha hızlı ve güvenli şekilde hastaneye yetiştirebileceklerini belirten Akgül, kimine göre oldukça zorlu bir görev olan kadın ambulans şoförlüğünün de hiç zorlanmadıklarını söyledi. Erkek sürücüler gibi aynı hassasiyet ve güvenli sürüş ile hastalara yetiştiklerini ifade eden Akgül, "Özellikle Malatya'da akşam ve sabah saatlerinde yoğun trafik oluşuyor. Burada da fermuar sistemi dediğimiz araçların sağa ve sola çekilmeleri ile rahat bir şekilde gideceğimiz yere ulaşabiliriz" dedi.

İlk başlarda kadın sürücüleri gördüklerinde vatandaşların bunu biraz garipsediklerini söyleyen Akgül, ancak şuanda 4 kadın şoför oldukları için artık bu duruma herkesin de alıştığını söyledi. Nöbete geldiklerinde ilk iş ambulansın kontrolünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül, sonrasında ekip ile birlikte vakalara müdahale ettiklerini dile getirdi.

Akgül, ayrıca kentteki ambulans sürücülerine de sürüş eğitimi veriyor.

"Işıkta bizi gören kadın sürücüler alkışlarla destek veriyor"

Ambulans ile vakalara yetişirken zamanla yarışmanın yanı sıra, trafik ile de mücadele ettiklerini belirten bir diğer kadın sürücü Derya Yıldırım'da 6 yıldır aktif olarak Malatya'da ambulans şoförlüğü yaptığını belirtti. İlçe şartlarında da görev aldığını ifade eden Yıldırım, "İlk etapta tabi bir ön yargı oldu bizlere karşı özellikle ambulans gibi önemli bir aracın kullanılmasında. Ama zamanla bu ön yargı bitti ve desteğe dönüştü. Işıklarda durduğumuz zaman bizi alkışlayanlar destek verenleri gördükçe motivasyonumuz daha da artıyor" şeklinde konuştu.

Yaptığı iş ile gurur duyduğunu da ifade eden Yıldırım, "Her gittiğimiz hastayı kendi aile bireyimiz gibi görüyoruz. Ancak her zaman yaşanan sağlıkta şiddet olaylarının da son bulmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddeti kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Malatya trafiğinde çok zorlanmadığını da dile getiren Kadın Ambulans Şoförü Yıldırım, sadece sürücülerin daha da bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İlk başlarda tedirginlik yaşıyorduk"

10 yıldır görev yapan Sibel Batkı'da ilk başlarda ambulansın bir kadının kullandığını gördüklerinde diğer sürücülerin azda olsa tedirginlik yaşadığını anlatarak, "Tabi bu durum bizleri de ister istemez tedirgin ediyordu. Biz sonuçta hem kendi canımızı hem başkalarının canını taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya trafiğinde sürücülerin halen ambulansa yol vermek için fermuar sistemi dedikleri yanlara açılma uygulamasını tam bilmediklerini kaydeden Batkı, korona döneminde tüm sağlıkçılar gibi kendilerinin de birçok sıkıntı yaşadığını belirtti.

Aylarca eve gidemedikleri dönemlerden geçtiklerini ifade eden Batkı, bu sürecin sağlıklı bitebilmesi adına vatandaşların tedbirlere de devam etmesini istedi. Kadınlar olarak her şeyi başarabilmenin mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Batkı, kentte trafikte yaşadıkları sorunlardan da bahsetti.

"17 yaşından beri araba kullanıyorum"

Kentin kadın ambulans sürücülerinden olan bir diğer sağlık çalışanı Merve Koç'ta, özellikle korona virüs döneminde aylarca ailelerinden ayrı kaldıklarını ancak buna rağmen bu işi severek yaptıklarını dile getirdi. Çocuğunun kas hastası olması nedeniyle virüsü eve taşımamak adına büyük mücadele verdiğini de anlatan Koç, "Ancak şuanda vatandaşlar arasında sanki virüsün bittiği bir algısı yaşanıyor. Maske takmayanlar oluyor. Onlardan tek istediğimiz maske, mesafe, hijyen. Lütfen bunlara dikkat etsinler bizlere yardımcı olsunlar, sonuçta bizlerinde ailesi var" diye konuştu.

17 yaşından itibaren araba kullandığını ve bu konuda kendisine göre deneyim sahibi olduğunu belirten Koç, yaklaşık 2 yıldır da Malatya'da aktif olarak ambulans sürücülüğü yaptığını dile getirdi.

Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri
Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri
Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri
Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri
Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri
Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri
Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri

İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans, Malatya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'nın kahraman kadın ambulans sürücüleri - Son Dakika


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