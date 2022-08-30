Malatya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Malatya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 16:34
Malatya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Malatya'nın Kale, Hekimhan, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'nın Kale, Hekimhan, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kale ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakam Vekili Mustafa Aksoy, makamında tebrikleri kabul etti.

Törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Astsubay Çavuş Adem Polattimur, bugünün Türk milleti ve onun bağrından çıkan Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü olduğunu söyledi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hekimhan

Hekimhan ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelen sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hekimhan Kaymakam Vekili Mücahit Zıvlak, makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlama programına daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir İlçe Kaymakam Vekili Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ile Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Jandarma Astsubay Kıdemli Başcavuş Tahsin Çakan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törenin ardından Kaymakam Böçkün, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Karadağ, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Darende

Darende ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

İlçe Kaymakam Vekili ve Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ile Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlamına ilişkin konuşan Asteğmen Ömer Ünsal, büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

İlçedeki kurum amirleri, askerler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin katıldığı törenden sonra Kaymakam Böçkün, makamında tebrikleri kabul etti.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Hisarcık, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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