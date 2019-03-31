Son Dakika Haberleri: Malatya'nın Kale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Murat...

Malatya'nın Kale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Murat...

2 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Koca kazandı.

Malatya'nın Kale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Murat..., System.String[]
Malatya'nın Kale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Koca kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Koca 2 bin 201, DP adayı Mehmet Kiraz 992, BBP adayı Nizamettin Fırat 780 oy aldı.

-Koca'nın özgeçmişi-

1976 yılında Malatya'nın Kale ilçesinde doğdu. İlkokulu Kale Kıyıcak ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Malatya'da tamamladı.

Yurt dışında Mimarlık Fakültesi mezunu oldu. 2003 yılından itibaren sahibi olduğu mimarlık şirketinde proje ve inşaat sektöründe hizmet vermektedir. 2003 yılından itibaren AK Parti Kale İlçe yönetimi, AK Parti Malatya Merkez İlçe yönetimi ve AK Parti Malatya İl yönetiminin çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: AA

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