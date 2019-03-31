Malatya'nın Kale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Murat...
2 saat önce
Malatya'nın Kale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Koca kazandı.
Malatya
'nın Kale
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Murat Koca
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Koca 2 bin 201, DP adayı Mehmet Kiraz
992, BBP
adayı Nizamettin Fırat
780 oy aldı.
-Koca'nın özgeçmişi-
1976 yılında Malatya'nın Kale ilçesinde doğdu. İlkokulu Kale Kıyıcak ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Malatya'da tamamladı.
Yurt dışında Mimarlık Fakültesi mezunu oldu. 2003 yılından itibaren sahibi olduğu mimarlık şirketinde proje ve inşaat sektöründe hizmet vermektedir. 2003 yılından itibaren AK Parti Kale İlçe yönetimi, AK Parti Malatya Merkez
İlçe yönetimi ve AK Parti Malatya İl yönetiminin çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: AA
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