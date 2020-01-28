Malatya'nın Kale ilçesinde de deprem hasara yol açtı - Son Dakika
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Malatya'nın Kale ilçesinde de deprem hasara yol açtı

6 saat önce

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'nın Kale ilçesinde de hasar meydana geldi.

Malatya'nın Kale ilçesinde de deprem hasara yol açtı, System.String[]

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'nın Kale ilçesinde de hasar meydana geldi. 574 nüfuslu Bent Mahallesi'ndeki tek katlı evler, hasar görürken, enkaz altında kalan 2 kişi yaralandı.

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedilirken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahallelere giden yollar kapandı. Doğanyol ile Pütürge'deki bazı binalar yıkılırken, enkaz altında kalan 4 kişi, yaşamını yitirdi. Birçok binada hasarın meydana geldiği 2 ilçe dışında Kale ilçesinde de hasarlı binalar olduğu görüldü. Kale'ye bağlı, 574 kişinin yaşadığı Bent Mahallesi'ndeki tek katlı evlerde çatlaklar oluştu. Bahçe duvarları ile metruk yapıların yıkılması sonucu enkaz altında kalan 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Bölgede AFAD ve Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırlarda yaşamını sürdüren ilçe sakinleri, artçı sarsıntılarda çökebileceği endişesiyle evlerine giremiyor. Kaleliler, depremi çok şiddetli hissettiklerini, evlerine girmeye korktuklarını söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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