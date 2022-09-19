Kale'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Kale'de Gaziler Günü kutlandı

19.09.2022 10:32
Kale'de Gaziler Günü kutlandı

Malatya'nın Kale ilçesinde Gaziler Günü kutlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde Gaziler Günü kutlandı.

Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Emirlioğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yurdun her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran gazilere, bu güzel vatanı, şanlı bayrağı, bağımsızlık ve özgürlüğü borçlu olduklarını söyledi.

Emirlioğlu, bu vatan için toprağa düşen tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Törene Kaymakam Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı Murat Koca, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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