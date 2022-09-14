Kale'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kale'de İlköğretim Haftası kutlandı

14.09.2022 17:35
Kale'de İlköğretim Haftası kutlandı

Malatya'nın Kale ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kıyıcak Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılışında konuşan Kaymakam Mustafa Aksoy, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Programda öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okudu. Geleneksel oyunların oynanması ve tiyatro gösteriminin ardından program sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Harun Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, veliler ile öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Beypazarı Öğrenci Yurdu'nda kapasite arttı Beypazarı Öğrenci Yurdu'nda kapasite arttı Aladağ'da İlköğretim Haftası kutlandı Aladağ'da İlköğretim Haftası kutlandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Malatya, Selim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kale'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
16:09 Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamayacak! İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek isim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kale'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement