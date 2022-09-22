Abdulgani Han, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "2022 Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Karakaya Baraj gölüne 300 bin sazan balığı bıraktıklarını vurgulayarak, "Öte yandan avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara titizlikle uyulması sulardaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından önemli." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.