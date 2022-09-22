Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı

22.09.2022 10:10
Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde Karakaya Baraj gölüne 300 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde Karakaya Baraj gölüne 300 bin sazan balığı yavru su bırakıldı.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdulgani Han, AA muhabirine, mevcut balık varlığının korunması, ekonomik değeri yüksek balık ürünlerinin artırılması, vatandaşların hayvansal protein ihtiyaçlarının karşılanması ve sportif balıkçılığın gelişiminin hedeflendiğini söyledi.

Abdulgani Han, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "2022 Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Karakaya Baraj gölüne 300 bin sazan balığı bıraktıklarını vurgulayarak, "Öte yandan avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara titizlikle uyulması sulardaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından önemli." dedi.

Etkinliğe Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Kıyıcak Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Yıldız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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