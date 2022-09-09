İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personeli, Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da usulsüz balık avlayan 7 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.