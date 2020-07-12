Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendi - Son Dakika

Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendi

Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendiMALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen 'dalbastı' kirazının yaprağından yapılan ve halk arasında 'avrat köftesi' adıyla bilinen kiraz yaprağı sarması, 1 Temmuz itibarıyla kente özgü ürün olarak tescillendi.

Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendi

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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen 'dalbastı' kirazının yaprağından yapılan ve halk arasında 'avrat köftesi' adıyla bilinen kiraz yaprağı sarması, 1 Temmuz itibarıyla kente özgü ürün olarak tescillendi.

Özellikle Rusya'ya ihraç edilen, coğrafi işaret belgeli 'dalbastı' kirazının yaprakları ile Osmanlı Dönemi'nde padişahlara yapılan ve halk arasında 'avrat köftesi' olarak bilinen kiraz yaprağı sarması için 2019 yılında Yeşilyurt Belediyesi'nce tescil başvurusu yapıldı. Kiraz yaprağı sarması, 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanıp, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesi almasıyla tescillendi.

'MALATYA'MIZA HAYIRLI OLSUN'

Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği (MALPADER) Başkanı Cumali Çetinkaya, Malatya'mızın özellikle Yeşilyurt ilçesinde yetişen kendine has tadıyla bilinen meşhur dalbastı kirazımızın yaprağıyla kiraz yaprağı köftesi yapıyoruz. Müthiş bir lezzet, üzerine yaptığımız soğanlı sosu bambaşka bir tat bırakıyor. 1 Temmuz itibarıyla da kiraz yaprağı sarması tescillendi. Bu yüzden biz de çok sevindik, Malatya'mız için hayırlı olsun dedi.

NASIL YAPILIYOR

Malatya'da üretilen buğdayla elde edilen bulgurun yaprağa sarılmasıyla tencerede pişirilen, ayrı tencerede de kaynatılan yoğurtla birleştirilen sarma, kısık ateşte pişmesi için bekleniyor. Pişen sarma, kavrulmuş soğan ve salça eklenerek, yapılan sosun üzerine konulmasıyla sofralara sunuluyor.

Yeşilyurt, Malatya, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'nın kiraz yaprağı sarması, tescillendi - Son Dakika
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