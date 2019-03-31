Son Dakika Haberleri: Malatya'nın Kuluncak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Erhan...

Malatya'nın Kuluncak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Erhan...

1 saat önce

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Erhan Cengiz kazandı.

Malatya'nın Kuluncak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Erhan..., System.String[]
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Erhan Cengiz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erhan Cengiz 2 bin 779, CHP adayı Mustafa Yıldız 2 bin 305, BBP adayı Ali Arslan 581 oy aldı.

Cengiz'in öz geçmişi -

1975 yılında Kuluncak ilçesinde doğdu. Eğitimini Kuluncak'ta tamamladı. 25 yıl ticaretle uğraştı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA

Erhan Cengiz, MHP, Malatya, Kuluncak, Güncel
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