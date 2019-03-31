Malatya'nın Kuluncak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Erhan...
1 saat önce
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Erhan Cengiz kazandı.
Malatya
'nın Kuluncak
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Erhan Cengiz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erhan Cengiz 2 bin 779, CHP
adayı Mustafa Yıldız
2 bin 305, BBP
adayı Ali Arslan
581 oy aldı.
Cengiz'in öz geçmişi -
1975 yılında Kuluncak ilçesinde doğdu. Eğitimini Kuluncak'ta tamamladı. 25 yıl ticaretle uğraştı.
Evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA
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