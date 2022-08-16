Malatya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

16.08.2022 21:18
Malatya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.A'nın (58) kullandığı 44 HK 402 plakalı pikap, Malatya- Ankara kara yolunun Görgü Mahallesi kavşağında M.N. (50) yönetimindeki 44 ACJ 768 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Z.N. (50), M.N. (19) ve A.N. (11) yaralandı.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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