Malatya'nın Nüfusunda Artış

Malatya'nın nüfusu 10 bin artarak 797 bin 36 kişiye ulaştı.

Malatya'nın nüfusu 10 bin artarak 797 bin 36 kişiye ulaştı. Bu rakamla Malatya ülke genelinde nüfus itibariyle 28. sırada yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünce 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı. Buna göre Malatya'nın nüfusu geçen yıla oranla 10 bin 360 kişi artış göstererek 797 bin 36'ya yükseldi.



Toplam nüfus itibarı ile Malatya'nın 81 il içerisinde 28. sırada yer aldığı belirtilirken, 2018 yılında Malatya'nın nüfus artış hızının ise binde 13,1 olarak gerçekleştiği ifade etildi. Nüfus artış hızına göre ise Malatya'nın 81 il içerisinde 58. sırada yer aldığı bilgisi verildi.



TUİK açıklamasında 2018 yılında Malatya'nın merkez ilçeleri Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde nüfusun azaldığı diğer ilçelerde ise arttığı belirtildi. İlçelerde en yüksek artışın ise 6 bin 132 kişi ile Hekimhan ilçesinde yaşandığı belirtildi. İlçelerde en yüksek nüfus düşüşü ise 11 bin 246 kişi azalış ile Battalgazi'de gerçekleşti.



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Malatya'nın ilçelerinin nüfusları şöyle:



"Akçadağ 35 bin 359, Arapgir 10 bin 868, Arguvan 8 bin 157, Battalgazi 295 bin 821, Darende 29 bin 45, Doğanşehir 39 bin 454, Doğanyol 4 bin 420, Hekimhan 22 bin 867, Kale 6 bin 100, Kuluncak 8 bin 384, Pütürge 15 bin 49, Yazıhan 16 bin 673 ve Yeşilyurt 304 bin 839" - MALATYA

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