Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın: "Pütürge ilçe merkezinde 2 bina yıkıldı, can... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın: 'Pütürge ilçe merkezinde 2 bina yıkıldı, can... - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın: "Pütürge ilçe merkezinde 2 bina yıkıldı, can...

6 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın: "Pütürge ilçe merkezinde 2 bina yıkıldı, can kaybı yok, 3-4 yaralı var."

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın:

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın: "Pütürge ilçe merkezinde 2 bina yıkıldı, can kaybı yok, 3-4 yaralı var."

Recep Aydın, Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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