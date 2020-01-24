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Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın: "Pütürge ilçe merkezinde 2 bina yıkıldı, can...
6 saat önce
Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın: "Pütürge ilçe merkezinde 2 bina yıkıldı, can kaybı yok, 3-4 yaralı var." Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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